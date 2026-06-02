Anuncian secuela de Minecraft para 2027

Minecraft, el videojuego más vendido de todos los tiempos, ha anunciado una expansión a su universo cinematográfico con la puesta en marcha de su segunda película.

La noticia se dio a conocer el pasado 30 de mayo durante la última edición de Minecraft Live, el evento oficial y transmisión en vivo de Mojang Studios, en el que se revelan todas las grandes novedades del juego, las futuras actualizaciones de contenido, entrevistas con los desarrolladores, minijuegos y noticias sobre otras franquicias de la saga.

La primera cinta inspirada en el videojuego se estrenó en 2025 y contó con la participación estelar de actores como Jennifer Coolidge, Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers y Danielle Brooks. El fenómeno global de bloques digitales regresará a la pantalla grande con una secuela a la exitosa película de 2025.

El nuevo largometraje se titulará A Minecraft Movie Squared, lo cual conforma un juego de palabras que nos adelanta que este filme del mundo cúbico estará al cuadrado, es decir, será más grande, más ambicioso y más divertido.

La nueva cinta se estrenará el 23 de julio de 2027, lo que nos cuenta que la espera todavía será larga.