Applegate continúa luchando

Christina Applegate se encuentra hospitalizada en Los Ángeles, de acuerdo con información difundida por TMZ. Fuentes cercanas citadas por el medio señalan que su ingreso habría ocurrido a finales de marzo, aunque hasta ahora no se ha dado a conocer la causa específica, pero se sabe que desde 2021 la actriz lucha contra la esclerosis múltiple.

La noticia surge días después de que Jamie-Lynn Sigler, su compañera en el podcast Messy, anunciara el pasado 31 de marzo que el programa haría una pausa temporal mientras ambas realizan giras para presentar sus respectivos libros. Sigler también vive con esclerosis múltiple desde hace más de dos décadas.

Consultado por TMZ, el representante de Applegate evitó confirmar o desmentir la hospitalización, así como ofrecer detalles sobre su estado de salud, se limitó a señalar que la actriz ha hablado públicamente en diversas ocasiones sobre su historial médico y los retos que enfrenta.

En sus memorias recientes, You with the sad eyes, publicadas el mes pasado, Applegate describe el impacto cotidiano de su condición, incluyendo la dificultad para realizar tareas básicas como mover el brazo al despertar. También menciona que la enfermedad la vuelve más vulnerable a infecciones, lo que en ocasiones la ha llevado a requerir atención de urgencia.

¿Quién es Christina Applegate?

Es una actriz estadounidense conocida por su trabajo en televisión y cine, con títulos como Married... with children y Dead to me, serie por la que recibió elogios de la crítica. A lo largo de los años ha enfrentado diversos problemas de salud: en 2008 fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que la llevó a someterse a una doble mastectomía, y en 2021 reveló que padece esclerosis múltiple.