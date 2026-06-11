Ariana Grande arranca gira soltera

Ariana Grande y Ethan Slater habrían puesto fin a su relación de manera discreta hace varios meses, de acuerdo con información difundida por el portal TMZ.

Fuentes cercanas a ambos señalaron que la separación ocurrió en buenos términos y que, pese al rompimiento, mantienen un vínculo amistoso basado en el respeto y el apoyo mutuo. Según los reportes, la expareja analizó cuidadosamente su situación antes de tomar una decisión.

Las mismas fuentes aseguraron que el próximo material musical de la intérprete no estaría relacionado con la ruptura ni incluiría temas inspirados en su historia con el actor.

Grande y Slater se conocieron durante el rodaje de la película Wicked, producción en la que compartieron créditos. Su romance se hizo público en julio de 2023, poco después de que la cantante finalizara su matrimonio con Dalton Gómez. En ese mismo periodo, Slater también se separó de su entonces esposa Lilly Jay.

Momentos juntos

De acuerdo con personas cercanas a ambos, la relación comenzó una vez que los respectivos matrimonios habían terminado. Durante los meses siguientes fueron vistos juntos en diversas ocasiones, incluyendo visitas a parques de Disney y encuentros en restaurantes de Nueva York.

Hacia finales de 2023, diversos medios reportaron que el vínculo se había fortalecido considerablemente y que la pareja compartía gran parte de su tiempo en Nueva York, donde incluso residían juntos. Las especulaciones sobre una posible separación aumentaron recientemente luego de que Slater no acompañara a la famosa durante el arranque de su gira Eternal Sunshine, que inició el pasado fin de semana en Oakland, California.

Hasta la fecha, los representantes de Ariana Grande y Ethan Slater no han emitido declaraciones públicas sobre la información, pero algunos lamentan que un nuevo truene se sume a la lista, pues hace unos días se confirmó que la cantante Kenia Os y Peso Pluma terminaron su romance tras año y medio de relación.