Arte prehispánico engalana Beijing

En un ejercicio curatorial sin precedentes en su historia, el Museo de la Capital de Beijing, en la República Popular China, inauguró, el día 18 de mayo, dos exposiciones encaminadas a mostrar la magnificencia de las culturas prehispánicas de “México: Mesoamérica antigua: naturaleza y arte” y “Mayas: ceiba y cosmos”.

El par de instalaciones, que en total exhibe 384 piezas, arriba al gigante asiático con la colaboración de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La primera de ellas es organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México y despliega 160 objetos, pertenecientes al acervo del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Bajo la curaduría de los arqueólogos de la máxima casa de estudios, Fernando Carrizosa Montfort y Alondra Millán Simón, Mesoamérica antigua…, aborda el papel que tuvo la fauna en diversas sociedades precortesianas, y el modo en el que los animales no solo eran usados para el sustento o el vestido, sino que eran vistos como criaturas que, en mitos, explicaban el origen del mundo, o fungían como referentes de identidad que legitimaban a guerreros y gobernantes.

En esa visión del universo, la frontera entre lo humano y lo animal no era rígida. Las personas podían transformarse, compartir esencia o portar atributos de felinos, aves, peces o reptiles.

Entre las piezas en exhibición, que cubren un horizonte temporal que va del periodo Preclásico (2500 a. C.-150 d. C.) al Posclásico (900-1521 d. C.), destaca una vasija con forma de guacamaya, procedente del occidente de México, y un plato del Altiplano Central que en su cara principal luce un ave.

Árbol mitológico

“Mayas: ceiba y cosmos”, por otro lado, arriba al colosal recinto de Beijing tras presentarse con éxito en otras dos sedes de la citada nación: los museos de Henan y Hebei, entre mayo de 2025 e inicios del mes en curso.

Para esta tercera estadía, la exposición pasó de 206 a 224 piezas originales que, junto con dos réplicas, ilustran el protagonismo que dicho árbol ha tenido entre los grupos mayas de todas las épocas, en función de que, se cree, une al inframundo a partir de sus raíces, con el mundo terrenal mediante su tronco, y al cielo por medio de su follaje.

La curaduría fue hecha por el antropólogo Alejandro González Villarruel, la antropóloga social Natalia Gabayet González y el arqueólogo José Luis Rojas Martínez. Algunas de las obras que pueden admirarse son las figurillas de la isla de Jaina, Campeche, incensarios de Palenque, vasos, braseros, cajetes y platos policromados, rostros con tocados y deformación craneana, característicos de la región; un trono con glifos del sitio El Tortuguero y atlantes de Chichén Itzá, así como las reproducciones de la máscara de Calakmul y de un pectoral.

Con temporalidades que oscilan entre los años 200 y 1250 de nuestra era, las piezas proceden de los museos Nacional de Antropología y Regional de Antropología de Yucatán, así como del Centro INAH Campeche, y de instancias externas al INAH, como los museos Amparo y Regional de Antropología, Carlos Pellicer Cámara.