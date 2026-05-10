Artistas encabezan Festival Arre

El Festival Arre regresa al lugar que lo vio nacer, la Ciudad de México y esta vez con un elenco de primera.

Este 2026, el evento de música regional celebra su tercera edición, hace poco revelaron los nombres de los artistas que se presentarán en el escenario.

A la cabeza del cartel se encuentra Alejandro Fernández “El Potrillo”, además de la Banda MS y Los Tucanes de Tijuana, íconos de la música mexicana.

Para completar el elenco está Gabito Ballesteros, Eslabón Armado, Grupo Cañaveral, Los dos carnales, El Mimoso, Los Plebes del rancho y Mi banda el mexicano, entre otros.

El festival Arre se llevará a cabo los próximos 5 y 6 de septiembre en el Autódromo .