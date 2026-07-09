Avanza la recuperación de Luis de Alba

El rostro del comediante y actor Luis de Alba, conocido por su personaje de Pirruris, comienza a mostrar señales de recuperación. A unas semanas de la caída que sufrió en su casa, los aparatosos hematomas que le dejó el accidente han empezado a desaparecer.

El artista actualizó su estado de salud durante la emisión del programa Hoy, donde reveló que no recurrió a ningún medicamento para disminuir los moretones y que ya se prepara para regresar a los escenarios.

Caída

El famoso ya había explicado anteriormente que el accidente ocurrió tras un desmayo mientras se encontraba solo en su domicilio, pero ahora comparte que la inflamación ha ido desapareciendo de forma natural. “¿Cuánto tiempo necesito para recuperar? Si ves aquí, ya va para abajo, para abajo. Toda mi cara, todo esto. Y de los ojos, todavía creo que tengo ojeras. Oye, que no voy a ser comediante, voy a ser luchador. ¡Voy a ser el Mapache Atómico!”, bromeó al recordar que el golpe le cubrió gran parte alrededor de los ojos.