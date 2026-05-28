Bad Bunny con voz de juguete

Bad Bunny seguirá expandiendo su carrera en el cine y ahora dará el salto al universo de Pixar, luego de confirmarse su participación en Toy story 5, donde interpretará a un peculiar personaje llamado Pizza con Gafas.

De acuerdo con los primeros adelantos revelados por Disney y Pixar, el artista puertorriqueño prestará su voz tanto en inglés como en español a una rebanada de pizza con lentes oscuros, un juguete que formará parte de una comunidad de objetos olvidados dentro de la nueva aventura de Woody, Buzz Lightyear y Jessie.

La cinta mostrará nuevamente a los juguetes enfrentando cambios en la forma de jugar de los niños, ahora relacionados con la tecnología y dispositivos electrónicos.

Rostros nuevos

Entre los nuevos personajes destaca Lilypad, una tablet que competirá por la atención de Bonnie en la historia. La participación de Bad Bunny marca su primer gran papel en una película animada, aunque anteriormente ya había aparecido en producciones como Bullet Train, además de aparecer en proyectos relacionados con la WWE.

Toy story 5 tiene previsto llegar a las salas de cines en junio de 2026.