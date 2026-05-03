Banksy instala estatua en Londres

La escultura, que lleva la firma de Banksy en el pedestal, fue colocada en su sitio con un camión de plataforma baja durante la noche, según un video publicado en el Instagram del escurridizo artista callejero.

La figura, vestida con traje y cuya vista ?queda ?oculta por la bandera, tiene un pie suspendido sobre el borde del pedestal, lo que indica que está a punto de dar un paso al vacío.

Se instaló en una zona de la ?capital británica donde se encuentran los palacios reales y los clubes de caballeros, y refleja el estilo de las estatuas cercanas, entre ellas la del rey Eduardo VII a caballo, la enfermera Florence Nightingale y el estadista Sidney Herbert.

Los comentaristas en el Instagram de Banksy especularon que la obra trataba sobre el “patriotismo ciego” ?y se preguntaron cómo había logrado llevar a cabo tal hazaña en el epicentro del establishment británico.

Validación

Banksy, que mantiene su identidad en el más estricto secreto, usa Instagram para confirmar que los murales y las esculturas son obra suya. En le mes de abril, Reuters reveló detalles sobre el modus operandi del artista y su verdadera identidad en un reportaje especial.