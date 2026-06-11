Bárbara de Regil rechaza tener más hijos

El trabajo y su realización profesional es prioridad para Bárbara de Regil. Para escalar peldaños de la actuación a la producción y posteriormente a la dirección de escena, tomó una decisión muy importante en su vida personal.

“Decidí ya no tener más hijos porque me iban a quitar tiempo. Ya tengo a Mar y lo que quiero es trabajar. Quiero actuar, dirigir, conducir, quiero todo”, expresó.

Es por eso que ha aceptado personajes disruptivos, de esos que se alejan de los estereotipos, uno de ellos es Rosario Tijeras, con la que llega a su quinta temporada a través de Netflix. “Cuando hice la tercera temporada dije ‘ya no quiero hacer a Rosario, no quiero que me encasillen’, pero luego pensé, por eso hice comedia (‘Loca por el trabajo’, 2018; ‘El roomie’, 2024), o ‘Mujeres asesinas’ (2025) que son más drama, o producciones de época con ‘Carlota’, para que vean que puedo hacer otras cosas”, contó.

Detrás de cámaras

En esta quinta temporada Rosario tendrá como enemiga a quien más quiere en el mundo, su hija Rubí (Samantha Acuña), mientras busca junto a “El Ángel” (Sebastián Martínez) concretar un plan para recuperar poder en la mafia.

Si bien Bárbara participa como productora en las entregas cuatro y cinco, aseguró que ha tenido la libertad de sugerir cambios en el guión. “Conozco a Rosario Tijeras más que nadie, porque soy la única que ha permanecido en este proyecto, así que todo es para sumar y sé lo que quiere el público”, afirma.

Este personaje le ha exigido cada vez más, en esta ocasión tuvo que entrenar Krav Maga y Jiu-Jitsu para dar más realismo. “Yo hago las escenas de acción porque creo que el público merece ver a Rosario peleando, porque son muy fanáticos de ella y quiero llenar sus expectativas, además me encanta ser como un Batman mexicano”, señaló.