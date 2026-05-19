Bardem no teme veto en Hollywood

Tras la presentación oficial de El ser querido, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, el actor español Javier Bardem atajó las preguntas políticas en la rueda de prensa para lanzar una dura crítica contra Benjamin Netanyahu, Donald Trump y Vladimir Putin.

Bardem fue cuestionado sobre las posibles consecuencias profesionales de haberse pronunciado públicamente contra el genocidio en Gaza y la existencia de listas negras en Hollywood para quienes denuncian la situación.

El actor reconoció que el miedo existe, pero aseguró que no puede actuar de otra manera. “Uno tiene que hacer las cosas aun con miedo. Lo importante es poder mirarse al espejo y estar a gusto con la ética de uno. Mi madre me enseñó a ser así. Con eso vienen consecuencias y me hago responsable de ellas”, considera.