Bosch reacciona a tragedia en Tabasco

Fátima Bosch, actual Miss Universo, reaccionó a la tragedia que sacudió a la Feria de Tabasco, cuando un incendio le arrebató la vida a cinco personas y dejó a varias más afectadas.

Las llamas se registraron en la Nave 1 del Parque Tabasco “Dora María”, y de acuerdo con información de las autoridades estatales afectaron principalmente a la parte frontal y trasera del lugar, dedicada al comercio.

Aunque la reina de belleza se encuentra en Mónaco, no permaneció indiferente y utilizó sus redes sociales para solidarizarse con sus paisanos y las familias afectadas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Bosch compartió un emotivo mensaje en el que lamentó lo ocurrido y aseguró sentirse devastada.

“Hoy mi corazón está con cada familia que despertó con dolor, tristeza e incredulidad por la tragedia ocurrida en nuestra querida Feria Tabasco”, comentó.

La mexicana también se dirigió a las personas que perdieron a sus seres queridos y el fruto de toda una vida de trabajo. A pesar de la distancia, afirmó que siente su dolor y los acompaña en la tragedia.

“Como parte de esa tierra que tanto amo, abrazo a la distancia a quienes hoy están sufriendo la pérdida de sus seres queridos. A quienes perdieron el esfuerzo de su trabajo, saldrán adelante. No están solos”, agregó.

Por su parte, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, informó que las personas fallecidas eran expositores foráneos que se encontraban durmiendo dentro de la nave afectada. Además, aseguró que se pondrá en marcha un programa de apoyo económico para quienes resultaron afectados por el incendio.