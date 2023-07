Fabián Rivera. CP. Por fin llegó. Jaime Maussán está en la capital chiapaneca para presentar la videoconferencia “Contacto inminente”, que se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad “Emilio Rabasa”, este miércoles 1 de agosto a las 8:30 de la noche.

Con evidencias que él considera “irrefutables”, en torno al fenómeno ovni, se presentará ante el público chiapaneco, ante todos aquellos que no quieren ver que el contacto con razas interplanetarias es, asegura, “inminente”.

“La realidad está sobre nosotros. Es impensable no querer ver las evidencias”, indica el investigador en entrevista exclusiva con este rotativo.

“Hay que difundir esta información. Los mensajes indican que hay presencia fuera de nuestro planeta. Pero estos seres que piden que observemos al cielo no vienen a causar males, vienen para decirnos que algo está por cambiar”, afirma.

Con casi tres décadas de experiencia, el estudioso de estos fenómenos paranormales considera que los medios de comunicación cumplen un papel fundamental para que esta “verdad” se reconozca. En este sentido, argumentó, los gobiernos de diversos países han abierto la posibilidad de que la población conozca más respecto al fenómeno extraterrestre.

Para esta ocasión, Jaime Maussán cuenta con un sustento de videograbaciones, obtenidas de diversas partes del mundo, que demuestran que una presencia ajena a la Tierra se está manifestando pues necesita dar a conocer que nuevos tiempos están por venir.

Pero estos cambios no son gratuitos, asegura el experto. La visita de naves extraterrestres, los testimonios que existen sobre las llamadas “Trompetas del Apocalipsis”, así como otros fenómenos que la ciencia no puede explicar, versan en torno a un mismo problema. ¿Cuál es el misterio que ronda a estos fenómenos? ¿Por qué hay tantas señales y hacia dónde apuntan?

Estas y otras verdades serán reveladas en “Contacto inminente”. Recuerda, la cita es en el Teatro de la Ciudad “Emilio Rabasa”, este miércoles 1 de agosto a las 8:30 de la noche.