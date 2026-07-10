Bryan Zariñán acusado de agredir a joven

Una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México involucra al influencer Brayan Zariñán en un presunto abuso sexual ocurrido durante un tratamiento en un spa.

El caso trasciende en redes sociales debido a la notoriedad que alcanzó Zariñán tras su participación en el reality Abandonados y su relación con la actriz Felicia Mercado.

Según lo difundido en la cuenta de X del periodista Carlos Jiménez, la víctima, empleada de un spa, relata que el incidente sucedió al brindar un servicio al famoso.

La trabajadora asegura que Zariñán aprovechó la situación para agredirla sexualmente. Posteriormente, el creador de contenido le ofreció disculpas, argumentando que todo se trató de un malentendido.

Acción penal

La denuncia fue presentada formalmente ante el Ministerio Público. La víctima expuso los detalles del caso ante la autoridad y señaló que el contacto no fue consentido. Tras difundirse la denuncia, Brayan no ha emitido ninguna postura sobre el caso. Su cuenta de Instagram fue configurada como privada y su perfil de Tiktok dejó de estar disponible. Hasta el momento, no existen declaraciones oficiales del influencer.