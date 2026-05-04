BTS dejará gran derrama económica

Entre fraudes, tandas y la apertura de su tienda oficial de artículos de la boyband coreana, llega BTS a México, gira que según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, dejará una derrama económica de mil 861 millones de pesos por sus tres conciertos.

Tan solo la venta de boletos de las presentaciones que tendrán los días 7, 9 y 10 de mayo BTS en el estadio GNP Seguros alcanzaría los mil 529 millones de pesos. Los hoteles capitalinos esperan ingresos por 294 millones 586 mil pesos y el consumo de alimentos y servicios podría generar alrededor de 37 millones 670 mil pesos.

La Cámara de Comercio también estimó que el impacto se reflejará especialmente en las zonas cercanas a Ciudad Deportiva o zonas turísticas. Los servicios de transporte (público y privado), agencias de viajes, comercios y tienda de conveniencia.

Controversias

El término “fraude en BTS” se asocia actualmente a dos situaciones graves reportadas en abril de 2026: una investigación criminal contra el fundador de la agencia oficial de BTS en Corea del Sur y una estafa local con boletos en México por parte de Lalo Elizondo, un conductor de Multimedios Monterrey.

El presentador organizaba supuestas rifas o tandas de boletos, cobrando mil pesos a los participantes. Se hacía pasar por el intermediario de un socio misterioso para evitar sospechas directas para el canal.

Las víctimas reportaron que el conductor solicitaba discreción total y pagos en efectivo para “no afectar a su socio”, pero los mil boletos nunca fueron entregados y se abrió una investigación en la Fiscalía de Nuevo León.

En los últimos días en la Ciudad de México se ha alertado por parte de la Policía cibernética sobre un aumento de perfiles falsos en las redes sociales que venden entradas inexistentes aprovechando la desesperación de los fans por asistir al evento, ya que, de más de 2 millones de solicitudes de boletos para ver la banda coreana, solo 136 mil 400 personas lograron adquirir entradas.