Buscan ampliar el acceso al arte

Bajo el objetivo de “universalizar el acceso y la oferta cultural” en el estado de Chiapas, la fundación Siembra Arte, A. C., dio a conocer una serie de actividades culturales que implementará durante todo el año.

Jorge Vleeschower, presidente de la agrupación, aseguró que bajo esta idea pretenden llegar a distintos puntos de la entidad con eventos como un ciclo documental titulado “Mirador. Historias sin fronteras”; el MXM. Encuentro Internacional de Danza Contemporánea y el Malacate. Festival Intercultural de Cine en Chiapas.

Propósitos

De acuerdo con los integrantes de la fundación, esta serie de actividades busca universalizar el acceso a la cultura y convertir lugares públicos en territorio de desarrollo comunitario y defensa de los derechos humanos.

Asimismo, destacan el crecimiento acelerado de la Red de Exhibición de esta asociación civil, con una cadena de espacios alternativos en las salas de cine comerciales que en tan solo tres meses, desde marzo de 2026, pasó de 4 a 13 sedes activas, en localidades como Tecpatán, Motozintla y La Independencia.

Jorge Vleeschower refirió que por medio de los Semilleros Artísticos se pretende abonar a la construcción de paz.

Programación

El segundo proyecto del que habló Vleeschower fue “Mirador. Historias sin fronteras”, que se llevará a cabo del 4 de junio al 15 de julio, un ciclo documental impulsado por DocsMX en el que abordan la migración y la relación México-Estados Unidos a través de cinco películas de no ficción.

También se estará efectuando el Encuentro Internacional de Danza Contemporánea, del 28 de junio al 4 de julio. Esta cuarta edición consecutiva trae a Tuxtla Gutiérrez artistas de México, Japón y otras regiones, para ofrecer talleres, laboratorios y funciones públicas, en respuesta directa a la histórica escasez de formación profesional en danza contemporánea en el estado.

La programación incluye la función inaugural “Diálogos corpóreos”, el 30 de junio, a partir las 7 de la noche, en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa. La clausura “Encuentro en movimiento” será el 4 de julio, a la misma hora y en el mismo recinto. Además, habrá una presentación especial, el 5 de julio a las 7:00 p.m., en el Exconvento de Santo Domingo de Guzmán en Chiapa de Corzo.

Finalmente, informaron que el cierre del año llegará con Malacate. Festival Intercultural de Cine de Chiapas, que se desarrollará los días 13, 14 y 15 de noviembre.