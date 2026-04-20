Caen ventas del patrimonio

La recaudación por la venta de las piezas del patrimonio arqueológico de México mejor pagadas en el mercado mundial en 2025 fue de 517 mil 710 euros (unos 10 millones y medio de pesos), menos de un tercio en comparación con el año anterior, que fue de un millón 583 mil 130 euros (más de 32 millones 228 mil pesos), según el informe más reciente de la plataforma Artkhade.

En cada reporte anual, la firma divulga la lista de las 10 piezas originarias de Sudamérica mejor pagadas en subastas, y al menos desde 2019 la gran mayoría provienen de nuestro país. Sin embargo, los bienes arqueológicos de nuestro país continúan en los primeros lugares por su valor de venta en subastas con relación a los provenientes del resto de América Latina.

El documento destaca que los bienes creados en África subsahariana impulsan en la actualidad este mercado de arte, con una facturación de 24 millones de euros (alrededor de 490 millones de pesos mexicanos), lo que representa 56.12 por ciento del volumen de ventas y 49 por ciento del total de lotes ofertados.

Civilizaciones antiguas

En 2025, los objetos originarios de México provienen “de las culturas maya, Teotihuacán, Chupícuaro y azteca”, divulgaron. Sus precios oscilaron entre 95 mil y 45 mil euros (1.9 millones a 916.6 mil pesos, según la cotización actual del euro).

En general, América del Sur, región en la que Artkhade ubica a México, representa 8.84 por ciento de la facturación en el mercado global de arte arqueológico, con 3.6 millones de euros en 2025, de un total de 42.7 millones de euros (casi 870 millones de pesos). En 2024, las piezas de América del Sur recaudaron 4.4 millones de euros (89.6 millones de pesos).

Según la empresa de datos, 83.22 por ciento de los bienes provenientes de la región en 2025 tuvieron o tienen precios inferiores a 10 mil euros (203.7 mil pesos); 8.05 por ciento se ubicaron entre 10 mil y 20 mil euros (hasta en 400 mil pesos); 7.59 por ciento fue vendido por cantidades entre 20 mil y 50 mil euros (hasta poco más de un millón de pesos) y solo 0.23 por ciento recibió entre 200 mil y 500 mil euros (entre 4 y poco más de 10 millones de pesos). Al menos desde 2019, las obras prehispánicas vinculadas con México son las más apreciadas por los compradores interesados en América Latina.

Basados en los resultados reunidos sobre los 10 objetos vendidos más caros en el mundo en años recientes, los que forman parte del patrimonio de México sumaron un millón 577 mil 765 euros (poco más de 32 millones de pesos) en 2019; un millón 271 mil 162 euros (25.8 millones de pesos) en 2020; 2 millones 992 mil 153 euros (40.7 millones de pesos) en 2021; 646 mil 944 euros (13 millones 178 mil 570 pesos) en 2022 y 734 mil 560 euros (14.9 millones de pesos) en 2023.

Alrededor de 2021 ganó fuerza la campaña “Mi patrimonio no se vende” del gobierno mexicano para detener las subastas y lograr la repatriación de muchas de las piezas que durante décadas habían sido traficadas a otros países.

La empresa Artkhade, fundada en 2009, se especializa en los mercados de arte antiguo de África, Asia, Oceanía y América. En su página de internet destaca que cuenta en su archivo “con “información fiable, y garantiza la transparencia” de los resultados de más de 180 mil pujas realizadas durante nueve décadas en 280 casas de subastas de todo el mundo.

En su informe publicado este mes, consigna que París, Francia, se mantiene como el “epicentro mundial del mercado del arte tribal, una posición estructural, arraigada en un siglo de historia del coleccionismo, de marchantes, expertos, instituciones y publicaciones emblemáticas”.