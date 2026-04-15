Carlos defiende a Natalia Jiménez

Tras las fuertes críticas que recibió Natalia Jiménez por usar una ambulancia para asistir a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera, el propio cantante salió en defensa de su amiga.

La polémica surgió en marzo pasado, cuando la intérprete de “Creo en mí” publicó en sus redes sociales un video sobre la travesía que realizó para llegar a Huamantla; y es que, en las imágenes se le puede ver viajando en una ambulancia privada y con la sirena encendida.

El exacadémico respaldó la versión de la española y hasta pidió al público que considerara el contexto antes de emitir juicios. “Cuando hay una razón lógica, después cuando ya había una explicación, pues ahí la gente sabrá qué hacer; pero obviamente había razones lógicas. Qué bueno que ella explicó lo que pasaba”, dijo en entrevista con el programa Venga la alegría.

Sin embargo, el intérprete también aclaró que no estaba al tanto del vehículo que su amiga utilizaría para viajar, aunque afirmó que la situación de dejó un gran aprendizaje. “Yo la invité. Yo no sé en qué iba a llegar cada uno (de los invitados), pero a veces pasan estas cosas y de todo se aprende, ¿no?. Ahí también para que todos aprendamos qué es lo que tenemos que hacer y qué no”, agregó.

Aunque se dijo que la ambulancia que utilizó Natalia podría ser multada; incluso, deshabilitada, hasta el momento se desconoce si esto ya haya ocurrido, lo que sí es cierto es que los cuestionamientos continúan.