Carlos Reynoso llega a Hotel Moctezuma

El barítono mexicano Carlos Reynoso interpretará a Moctezuma en Hotel Moctezuma, ópera de Diana Syrse con libreto de Carlos José Pérez Sámano, que en abril del año pasado ganó el prestigioso Fedora Audience Award y que está programada para la temporada 26-27 de la Opéra Orchestre National Montpellier Occitanie.

El proyecto, encabezado por tres talentosos artistas mexicanos, entra, además, al gran mundo de la ópera internacional, con la coproducción de la Ópera Nacional de Varsovia.

Cómo se subió al barco

En entrevista, Reynoso cuenta cómo se integró al proyecto y señala que, más que una invitación, los hechos se dieron un poco de manera fortuita: “Fue muy bonita la historia”.

Todo empezó con una audición por parte de la Ópera de Montpellier a la que él fue en enero de 2025. Entonces, Valérie Chevalier, directora de la casa de ópera, le preguntó si alguna vez había cantado en náhuatl. “No lo hablo —respondió Reynoso—, pero sí que puedo y ya he cantado cosas en náhuatl. Porque, en efecto, ya había cantado cosas en náhuatl”.

Con esa pregunta rondándolo, Carlos Reynoso volvió a casa. “Me pareció muy particular”, menciona. Dos o tres días después lo contactó la gente del teatro para invitarlo a cantar como el rol titular de “Hotel Moctezuma”.

De entre el talento mexicano participante destaca el trabajo de Diana Syrse. “Yo ya conocía su trayectoria. Actualmente es la compositora mexicana joven de mayor trascendencia internacional. Incluso me atrevo a decir que, solo después de Gabriela Ortiz, es la mujer compositora mexicana, la más reconocida internacionalmente que está dirigiendo ahora mismo, esta temporada, una ópera en Múnich y es editada por Ricordi. Es un currículum muy interesante. No podía estar más que contentísimo por esta, ahora sí, invitación a cantar en la ópera”, continúa el artista.

Sobre su experiencia con obras en náhuatl explica que ha sido a través de su proyecto Ópera Nuestra Herencia Olvidada, en el que se han dedicado a rescatar, interpretar y promover un gran repertorio que merece mayor difusión: “En muchos de estos proyectos hemos incluido material en náhuatl”. Destaca el interés por incluir un gran abanico de obras mexicanas: “No solo del siglo XIX, que es lo que nos especializa o nos define en Ópera Nuestra Herencia Olvidada, sino también lo prehispánico, el folclor, lo contemporáneo. Es decir, buscar que el patrimonio musical mexicano sea conocido y eso ha llevado a muchos caminos distintos de compositoras, compositores y varios géneros de música”.

Temas

Adelanta que el libreto de Hotel Moctezuma combina temas migratorios y de apropiación cultural: “Un libreto muy interesante. Es una especie de crítica pertinente a la apropiación cultural, a las cuestiones migratorias, a las cuestiones políticas... Converge de una manera muy interesante la cosmogonía mexicana actual con aquella prehispánica. La historia sucede en un hotel en Venecia, de ahí el título, en el que se encuentran distintos personajes, y cada uno busca un interés distinto, y estos intereses van llevando hacia una crítica de la apropiación cultural”.

Año de que “es curioso porque esto se escribió antes incluso del ICE; eso me lo ha comentado un poco Carlos Pérez Sámano. De alguna forma ha encontrado cierto paralelismo con esta historia que se vive actualmente con la apropiación migratoria en Estados Unidos. También es una crítica desde el punto de vista de los estudios de género porque busca hablar acerca de la toma de decisión de la mujer, representada en el papel de Xóchitl, que es la mujer que está decidiéndose entre uno u otro camino. Es una ópera que converge en muchísimos temas pertinentes contemporáneos. El rol de Moctezuma es el eje, digamos, que guía toda esta construcción, junto a Xóchitl, que es la protagonista”.

Hotel Moctezuma se presentará en la Ópera de Montpellier los días 15, 17 y 18 de abril de 2027. La dirección escénica es de Ewa Rucinska y la parte coreográfica correrá a cargo de Jean Hostache.