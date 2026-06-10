Casa del Poeta mantendrá su identidad

José Alfonso Suárez del Real, asesor político de Comunicación Social de la presidencia de México, asegura que la jefa de gobierno, Clara Brugada, confirmó que la Casa del Poeta Ramón López Velarde “mantendrá su identidad y vocación” y que la secretaria de cultura, Ana Francis Mor, expresó su compromiso de “revitalizar las actividades a favor de las palabras, la rima y el verso integrando la riqueza de nuestras lenguas originarias y afromexicanas”.

A través de un video, el funcionario apunta que, al conversar con Brugada “garantizó que el nombre de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, la vocación a favor de la poesía, seguirán siendo referente en relación a las actividades que esta institución lleve a cabo a partir de esta revitalización de la cultura”.

Dice que posteriormente habló con Franscis Mor, quien sugirió el cambio del poeta por palabras; es decir, quedaría Casa de las Palabras Ramón López Velarde: “Le solicité que por favor entendiera que la comunidad no desea modificaciones o cambios y que se verificara con las áreas jurídicas de su dependencia si este cambio de nombre no traería alguna consecuencia en relación al inmueble y al objeto para el que fue expropiado”.

Presentaciones

En relación con el tema del cabaret, Suárez del Real afirma que él le explicó a la secretaría que el café Las Hormigas, que tiene la Casa, “se consideró siempre un café-concierto en donde el poema puede hacerse voz y la crítica social o política puede formar parte de este concepto que, ya de por sí, tenía desde su fundación”.

Señala que espera que todo esto vaya “por el camino que ha tomado”, lo que para él es la disposición de la jefa de gobierno y la apertura de la secretaria de Cultura, Ana Franscis Mor, “para entender estas posiciones” y argumentos, dice, expresados por varios de sus vecinos de la colonia Roma.