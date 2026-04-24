Celebran Día de la Niñez con actividades

En el marco del Día de la Niñez 2026, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), impulsa una programación nacional de actividades artísticas y comunitarias que promueven el derecho al juego, la expresión y la participación de niñas, niños y jóvenes en distintos estados del país.

El trabajo territorial de la DGVC se refleja en acciones que colocan al centro las experiencias y formas de creación de las infancias, mediante propuestas que combinan el arte, el juego y la convivencia comunitaria en espacios públicos.

Acciones

Los Semilleros Creativos se suman a esta celebración con actividades en distintas entidades del país: en Guerrero, el Semillero Creativo de Grabado en Iguala de la Independencia presenta una serie de grabados con la temática “Juguete tradicional mexicano”, el viernes 24 de abril, en el Centro Cultural Exhacienda El Chorrillo, en Taxco de Alarcón. La cita es a las 12:30 horas.

En Sinaloa, el Semillero Creativo de Cinematografía en Guasave invita a la actividad “Cabina de mensajes para el futuro. Taller de creación de videograbaciones”, donde retratan testimonios, anécdotas y reflexiones de las infancias y juventudes de la comunidad El Burrión, el miércoles 29 de abril, en la Casa Ejidal del Burrión, en punto de las 15:00 horas.

Ese mismo día, en Campeche, el Semillero Creativo de Juegos Tradicionales y Construcción de Instrumentos en Dzitbalché realizará la Feria Comunitaria de Niñas y Niños, en el parque de San Feliciano, donde habrá juegos como la lotería en lengua maya, la pirinola, canicas y el tiro al blanco. La reunión es a partir de las 17:00 horas.

En Nuevo León, el Semillero Creativo de Teatro en Guadalupe llevará a cabo un encuentro escénico participativo el jueves 30 de abril, en el DIF Guadalupe Victoria. La convivencia se realizará a las 12:00 horas.

En Guanajuato, ese mismo día, el Semillero Creativo de Dibujo, Pintura y Muralismo en Celaya invita a la creación del mural colectivo Mis derechos, mi voz, en el Anfiteatro de la Plaza Cívica. La cita es a las 15:00 horas.

Jornadas especiales

Como parte de esta programación, en la Ciudad de México el Bosque de Chapultepec será sede de dos jornadas culturales: “Un día hecho de juego”, el sábado 25 de abril, en el Pabellón de Cultura Comunitaria, y “El día en que la exfábrica juega”, el mismo día en la Exfábrica de Pólvora, con actividades artísticas, lúdicas y de convivencia comunitaria.

Con estas acciones, la DGVC fortalece espacios donde las infancias ejercen su derecho a jugar, crear y participar activamente en la vida cultural de sus comunidades. Para conocer más sobre la programación, consulta las redes sociales de la DGVC y la página web culturacomunitaria.cultura.gob.mx.