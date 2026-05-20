Charito y Óscar caminaron al altar

Una noche vibrante, llena de amor, música y baile, fue testigo de la unión de los jóvenes novios Charito y Óscar, quienes se dieron el sí frente a familiares y amigos. Posteriormente, deleitaron a su seres queridos con un bailes sorpresa, y el momento más emotivo fue cuando el novio le cantó un par de temas, incluyendo uno de su propia autoría. Definitivamente una velada memorable para todos los invitados y en especial para los recién casados