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Charito y Óscar caminaron al altar

Mayo 20 del 2026
Charito y Óscar caminaron al altarCharito y Óscar
Charito y Óscar caminaron al altarPapás del novio, Alma y Gilberto
Charito y Óscar caminaron al altarElena, Emily y Romina

Una noche vibrante, llena de amor, música y baile, fue testigo de la unión de los jóvenes novios Charito y Óscar, quienes se dieron el sí frente a familiares y amigos. Posteriormente, deleitaron a su seres queridos con un bailes sorpresa, y el momento más emotivo fue cuando el novio le cantó un par de temas, incluyendo uno de su propia autoría. Definitivamente una velada memorable para todos los invitados y en especial para los recién casados

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