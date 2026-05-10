Cher habría suspendido apoyo a su hijo

Cher presuntamente dejó de brindar apoyo financiero a su hijo Elijah Blue Allman, de 49 años, en medio de los conflictos legales y familiares que ambos enfrentan desde hace varios años. De acuerdo con documentos presentados ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, Elijah pidió una reducción en la manutención que paga a su aún esposa, Marieangela King, argumentando que ya no recibe ayuda económica constante de la cantante.

Según el expediente judicial, el hijo de Cher y del fallecido músico Gregg Allman aseguró que desde agosto de 2021 dejó de recibir donaciones de su madre y que actualmente solo percibe alrededor de 10 mil dólares mensuales provenientes del fideicomiso de su padre. También señaló que, tras impuestos, sus ingresos rondan los 6 mil 790 dólares mensuales.

Actualmente, Elijah debe pagar 6 mil 500 dólares mensuales a King, con quien se casó en 2013, aunque ahora busca que la cifra se reduzca a mil 651 dólares. En los documentos, también acusó a su expareja de no haber intentado mantenerse económicamente desde su separación en 2021. La próxima audiencia del caso está prevista para el 17 de julio.

Disputa legal

La disputa ocurre mientras Cher mantiene una batalla legal relacionada con la tutela de su hijo. En abril pasado, la cantante volvió a solicitar ante la corte intervenir en los asuntos financieros y personales de Elijah, alegando graves problemas de salud mental y adicciones. Sin embargo, la petición fue rechazada temporalmente, aunque podría volver a presentarla más adelante.

Durante el proceso, Elijah compareció de manera remota desde un hospital psiquiátrico, donde permanece bajo supervisión médica mientras enfrenta cargos penales en New Hampshire. Según los abogados de la artista, la situación del músico se ha deteriorado y tendría dificultades para administrar su dinero debido a sus problemas de adicción.

En documentos anteriores, Cher aseguró que su hijo gasta rápidamente el dinero que recibe en drogas, hoteles de lujo y transporte privado. También afirmó que Elijah tendría deudas importantes, incluyendo dinero pendiente con un presunto narcotraficante y problemas fiscales que superarían los 200 mil dólares.

La relación entre Cher y Elijah Blue Allman ha sido complicada durante años y ha estado marcada por conflictos públicos relacionados con las adicciones del músico. Elijah, quien es integrante de la banda Deadsy, ha hablado abiertamente sobre su consumo de drogas desde la adolescencia y sobre los momentos difíciles que vivió siendo hijo de una de las estrellas más famosas del mundo.