Chiapaneco gana Premio Amado Nervo

El poeta chiapaneco Ignacio Ruiz-Pérez obtuvo el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2026, informó el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit.

A través de un comunicado, el gobierno de dicho estado hizo del conocimiento público el falló a favor del poeta chiapaneco, quien también ha sido condecorado con el Premio Internacional de Poesía León Felipe, el Premio de Poesía Óscar Oliva y los Juegos Florales Nacionales de San Juan del Río en 2003, entre otros.

Detallaron que en una sesión celebrada el 11 de mayo del 2026, el jurado calificador del XXIII Premio Nacional de Poesía Amado Nervo conformada por las personalidades Yaroslabi Bañuelos, Víctor Cabrera y Francisco Gallardo Negrete decidieron otorgar el reconocimiento a la obra del chiapaneco.

Destacaron que se trata del poemario Donde arder es mirar, inscrito en el certamen bajo el seudónimo “Amirbar”. El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit adelantó que la obra premiada entrará a un proceso de diseño y edición digital para su próxima publicación.

Añadieron que una vez concluida esta labor, se hará una presentación oficial del libro, donde se dará a conocer la manera en la que podrá consultarse.

Trayectoria

De acuerdo a la Enciclopedia de la Literatura en México (https://www.elem.mx), Ignacio Ruiz-Pérez es un poeta y ensayista mexicano. Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Veracruzana y doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad de California entre otros estudios.

En su palmarés destacan el Premio Nacional de Poesía Alí Chumacero y el Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura. Fue ganador de los Juegos Florales Nacionales de San Juan del Río en 2003, así como del Premio Nacional de Poesía José Gorostiza en 2004 y el Premio Regional de Poesía Rodulfo Figueroa en 2005.

El autor compartió la noticia con mucha alegría, a través de una publicación en su página de Facebook. “Estoy agradecido con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit y con quienes han estado cerca de este proceso de escritura”, expresó.