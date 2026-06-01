Chiapas brilla en Miss Universe México

Se llevó a cabo la Gala de Coronación de la Generación 2026 de Miss Universe México, en el Polyforum Cultural Siqueiros de CDMX, en donde se presentaron las 32 candidata que competirán por la ansiada corona, en busca de representar a México en Miss Universe este año en Puerto Rico. Cuarto Poder fue el único medio chiapaneco en estar presente en esa noche. En el evento, Chiapas brilló en todo lo alto con la espectacular participación de Catherine López, quien deslumbró durante su paso por la pasarela y representó dignamente a nuestro estado. Además, otra chiapaneca que se robó las miradas fue Ximena Ochoa, quien representa a la Ciudad de México y ha demostrado fuerza, carisma y una gran preparación