Chingu Amiga dice “sí acepto”

La creadora de contenido surcoreana Chingu Amiga sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso matrimonial con Rodrigo Vásquez, quien le propuso matrimonio en un viaje por Oaxaca. El emotivo momento fue grabado y compartido en redes sociales, donde se observó a la influencer visiblemente conmovida y entre lágrimas al recibir la inesperada propuesta.

El compromiso de Chingu Amiga llamó la atención del público mexicano debido a su gran número de seguidores en el país, la relevancia de Oaxaca como escenario y la manera en que documentó el instante en el que Rodrigo Vásquez se arrodilló para pedirle matrimonio.

Una noticia inesperada

Todo el proceso fue compartido en un video publicado en Youtube donde Sujin Kim explicó los detalles sobre cómo surgió la propuesta. Indicó que el viaje a Oaxaca tenía como propósito una entrevista con una wedding planner mexicana para aprender sobre la organización de bodas y las distintas formas en que puede hacerse una pedida de mano. Sin embargo, su pareja tenía una sorpresa preparada.

Durante la grabación, Rodrigo Vásquez se mostró notablemente nervioso antes del momento clave. Con el apoyo de su familia y amigos, finalmente se reúne co Chingu Amiga en el lugar pactado.

Según narró la influencer, “estaba organizando una entrevista con una wedding planner para aprender cómo se planea una boda y cómo se hace una pedida de mano”, pero nunca pensó que ella sería la protagonista de ese evento.

Rompe en llanto

Aunque la propuesta fue un evento personal, la noticia trascendió fronteras gracias a la influencia internacional de la creadora de contenido en plataformas como Youtube y Tiktok.

En las imágenes compartidas por Chingu Amiga, se aprecia la presencia de familiares, amigos cercanos y un grupo musical local, lo que generó un ambiente festivo.