Christian Nodal reprograma concierto

Christian Nodal se mostró triste y enojado porque sus músicos no pudieron llegar a Santiago de Chile a tiempo, por lo que tuvo reprogramar su concierto.

Minutos antes, el cantante celebraba que por fin se daría el encuentro con sus fans chilenos, sin embargo, reveló que recién se enteró de las fallas de logística en la Ciudad de México del equipo de JG Music. “Falló la logística, otra vez les quedó mal por culpa de terceros, se le avisó desde mi equipo directo al equipo de logística de JG Music que por los tiempos, las fechas, distancias y demás, era muy complejo, era muy delicado, se les aconsejó agarrar un avión privado y no se quiso hacer ese gasto para los músicos”, precisó.

Problemas externos

Dijo que por problemas de logística y de clima en CDMX ocurrió el contratiempo: “No se pensó en el descanso de ellos no se priorizó en que llegaron a tiempo tuvieron un contratiempo con el clima en ciudad de México”.

Desde la madrugada se sabía de esa situación pero a él se lo informaron apenas, y fue enfático al decir que ya no quiere que le vuelva a ocurrir esta situación. “Se sabe esto desde las 3 de la mañana yo me acabo de enterar hace una hora, ya me pasó una vez no quiero que me vuelva a pasar”, dijo.