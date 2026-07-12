Cinthia habla de la ventaja de trabajar

Cinthia Aparicio no vive las secuelas de su separación, esto debido a que, el trabajo le ha impedido sobre pensar, luego de que, en abril, Alexis Ayala diera a conocer que habían decidido poner fin a su matrimonio.

Mucho se ha dicho en torno a la ruptura de Cinthia con el actor Alexis Ayala ya que, a pesar de que siempre se mostraron como una de las parejas más estables del medio actual, cuando la actriz de Mi rival externó sus deseos de formar una familia, él no estuvo de acuerdo.

Entre los dos, Aparicio ha sido la más hermética, mientras que Ayala ha afirmado que, a pesar de la separación, desea que “las alas” de la joven sigan creciendo y que, eventualmente, encuentre a la pareja con la que pueda cumplir sus expectativas.

Después del duelo

Al ser captada en las inmediaciones de Televisa por Edén Dorantes, el reportero le preguntó cómo vivía el proceso que conlleva terminar un matrimonio y, sosegada, Cinthia aseguró que se encontraba enfocada en sus proyectos, lo que le impedía prestar especial atención al duelo que conlleva una ruptura. “Contenta, agradecida, con mucho trabajo, estoy muy tranquila, muy en paz, trabajando, te digo, gracias a Dios, no tengo tiempo para estar pensando cosas que no, entonces enfocada en mi trabajo, en crecer, en seguir preparándome, en estar tranquila en mente y cuerpo, trabajando, no pensando, enfocada en lo que tengo que estar, a seguir la vida”, externó.

La famosa reconoce que, de su matrimonio con Ayala, aprendió a torear las noticias faltas que surgen en las redes sociales, rumores relacionados con los presuntos motivos del fin de su relación. “Tuve un gran maestro, tengo un gran maestro, entonces, lo que digan, ¿sabes?, al final del día, una sabe nuestra verdad, él sabe nuestra verdad, entonces, tranquila en ese sentido”, asegura.

Así reafirmó lo que un día dijo su ex, que seguirán siendo socios y que el respeto y la admiración continúa. “Yo lo adoro, él supongo que a mí también, hay muchísimo cariño, simplemente y, nada más, decisiones de vida”, ahondó.

Por eso, Cinthia no descarta que, además de las fechas que aún tienen agendadas, siga trabajando con su expareja en la obra Las mujeres son de Venus y los hombres... ni madres.