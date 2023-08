A sus 24 años, Lore V. Olivera es la nueva joya mexicana del terror en Estados Unidos, con proyectos que involucran a productores de películas y series como Eso, El exorcista y Stranger things.

Nada raro, quizás, para una cineasta que, cuando era pequeña, vivió en una casa al sur de la Ciudad de México donde pasaban cosas raras y cuya abuela tenía facilidad para comunicarse con otras dimensiones.

“Soñaba con cosas que luego pasaban realmente y mi abuela era alguien que hacía contacto con otros seres, así que me tocaba ver que alguien subía o bajaba las escaleras o si despertaba, lograba observar a alguien en la sala, pero nunca me dieron miedo, era como una energía buena. Para mí ver esas cosas era algo normal, pero luego le contaba a mi mamá y me decía ‘¿qué?’ (risas). Creo que por eso terminé escribiendo lo que hago”, cuenta.

Radicada en Estados Unidos desde 2018, donde estudió en la Universidad de Stanford, tiene actualmente en desarrollo dos series y una película con gente que es referente de las producciones de género a nivel mundial.