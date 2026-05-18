Convirtió el dolor y el amor en eternidad

José José, cuyo nombre completo fue José Rómulo Sosa Ortiz, nació el 17 de febrero de 1948 en la Ciudad de México. Fue uno de los intérpretes más importantes de la música romántica en español y es recordado mundialmente por su extraordinaria capacidad para transmitir emociones a través de cada canción. Gracias a su talento recibió el apodo de “El Príncipe de la Canción”, un reconocimiento ganado por décadas de éxito y admiración del público.

La música estuvo presente en su vida desde temprana edad. Su padre era tenor de ópera y su madre pianista clásica, por lo que creció rodeado de influencias musicales. Sin embargo, su infancia también estuvo marcada por dificultades familiares, experiencias que más adelante se reflejarían en la profundidad emocional de sus interpretaciones.

Inicios

Antes de alcanzar la fama internacional participó en distintos proyectos musicales, pero su gran oportunidad llegó en 1970 durante el Festival de la Canción Latina con la interpretación de “El triste”, una presentación considerada histórica. Aunque no obtuvo el primer lugar, logró cautivar al público y marcar el inicio de una carrera artística extraordinaria.

Consolidación

Tras ese momento, José José comenzó a posicionarse como una de las voces más importantes de América Latina. Entre sus éxitos más conocidos destacan “La nave del olvido”, “Almohada”, “Amar y querer”, “Gavilán o paloma”, “Lo pasado, pasado” y “Lo dudo”, temas que continúan siendo parte de la memoria colectiva y acompañan historias de amor y desamor de distintas generaciones.

Durante más de cuatro décadas de trayectoria artística vendió millones de discos y realizó giras internacionales, consolidándose como uno de los mayores representantes de la balada romántica. Además de la música, participó en películas, programas televisivos y telenovelas, ampliando su presencia dentro del entretenimiento.

No obstante, su vida también estuvo marcada por desafíos personales, principalmente problemas relacionados con el alcoholismo y complicaciones de salud que afectaron su carrera y su voz con el paso del tiempo. A pesar de esto, nunca perdió el cariño ni la admiración de su público.

Leyenda de la música

En sus últimos años enfrentó diversas enfermedades, entre estas complicaciones derivadas del cáncer de páncreas. Falleció el 28 de septiembre de 2019 en Homestead a los 71 años.

Aunque su partida dejó un vacío en la música, el legado de José José continúa más vivo que nunca. Sus canciones siguen sonando en hogares, reuniones y escenarios, demostrando que el verdadero talento trasciende generaciones.

Hoy es recordado no solo por su voz incomparable, sino por haber convertido cada interpretación en una historia llena de sentimiento, convirtiéndose en una leyenda eterna de la música en español.