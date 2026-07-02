Convocan a artistas por la paz

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), lanzó una invitación a artistas, creadores y colectivos locales mayores de 18 años para presentar proyectos de intervención artística comunitaria.

Este llamado nace con el objetivo de promover el arte como una herramienta fundamental para la construcción de paz y la reconstrucción del tejido social, así como de reconocer el papel del creador, artista, intérprete y gestor cultural como agentes de cambio, capaces de incidir positivamente en sus comunidades desde una perspectiva social y comprometida.

Propuesta

La invitación es a postular un proyecto de intervención artística y/o cultural en alguna colonia, barrio y/o ejido de alta marginación del municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Indicaron que otorgarán un total de 40 mil pesos en premios, distribuidos entre tres proyectos seleccionados. La variación en los montos responderá directamente al tipo de propuesta, su duración y la complejidad de la intervención artística y/o cultural; de este modo, un proyecto recibirá 14 mil pesos y los dos restantes, 13 mil cada uno, con el propósito de financiar su correcta ejecución.

Sobre las propuestas, informaron que podrán desarrollarse en cualquier lenguaje artístico o forma de expresión cultural —como danza, teatro, música, literatura, narración oral, artes visuales, entre otros—. Sin embargo, deberá contar con un enfoque comunitario que promueva la creación de espacios para el diálogo, la reflexión, la cohesión social y la resiliencia a través del arte.

Programación

Destacan que cada propuesta deberá incluir dos actividades principales: una presentación artística/cultural y un taller o actividad de transmisión directa con la comunidad. Ambas deberán ejecutarse durante el mes de agosto de 2026, en alguna colonia, barrio o ejido de alta marginación del municipio de Tuxtla Gutiérrez.

La fecha límite para postularse es el 10 de julio del 2026. El proyecto deberá enviarse en formato PDF al correo [email protected], anexando los siguientes documentos de un representante: copia de credencial de INE (ambos lados); comprobante de domicilio (de no más de tres meses de antigüedad) y CURP actualizada.