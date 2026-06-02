Convocan a certamen de poesía Óscar Oliva

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez lanzó la convocatoria 2026 del Premio de Poesía Óscar Oliva, que cerrará sus inscripciones el próximo 17 de agosto. De acuerdo con los datos generales, la invitación fue lanzada el pasado 22 de mayo y el premio económico será de 70 mil pesos para el ganador del concurso.

De acuerdo con el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), para este certamen podrán postularse autores nacionales y quienes demuestren su residencia en México por más de cinco años. Los interesados deberán usar un seudónimo y no podrán participar quienes trabajen en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Sobre la obra

Deberán presentar un libro inédito de poemas, de tema y forma libres, escrito en español con las siguientes características: extensión mínima de 60 y máxima de 100 cuartillas, escritas en Arial, 12 puntos, a doble espacio.

Añaden que la primera hoja debe incluir una portada con el nombre del premio, el título de la obra y el seudónimo del autor. Los trabajos se enviarán impresos, engargolado, en original y tres coplas, a la dirección: 1ª Poniente S/N, esquina con 2ª Norte, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C. P. 29000. Con el rótulo: Premio de Poesía Óscar Oliva 2026.

Asimismo, a los trabajos enviados en físico deberá adjuntarse un sobre cerrado, con una plica que incluya los siguientes datos: nombre completo del autor, seudónimo, título de la obra, domicilio actual, número de teléfono fijo o celular y correo electrónico.

También recalcan que es necesario mandar dos archivos en formato PDF al correo electrónico [email protected]: uno con la obra y otro con una plica digital con los mismos datos que en la impresa.

Finalmente, detallaron que el concurso queda abierto a partir de la publicación de la convocatoria y se cerrará el lunes 17 de agosto de 2026, a las 15:00 horas, atendiendo al matasellos de los envíos.