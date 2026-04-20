Cruce generacional en Coachella

La aparición de Madonna junto a Sabrina Carpenter en Coachella 2026 se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival: un cruce generacional que mezcló legado y presente pop.

La “reina del pop” irrumpió como invitada sorpresa durante el set de Carpenter y juntas interpretaron, entre otros temas, una versión renovada de “Like a prayer”, que desató la euforia del público. El número jugó con la estética entre lo espiritual y lo provocador, muy en la línea clásica de Madonna, pero con arreglos más contemporáneos y cercanos al pop actual de Sabrina, lo que reforzó el contraste y la química entre ambas.

El momento también funcionó como una especie de “traspaso simbólico”: Madonna, con más de cuatro décadas de carrera, reafirmó su vigencia como figura influyente capaz de dialogar con nuevas generaciones; mientras que Sabrina Carpenter, en pleno ascenso y consolidándose como una de las voces más fuertes del pop actual.

Nuevos trabajos

En cuanto a sus contextos artísticos, Madonna atraviesa una etapa de reafirmación de su legado. Recientemente lanzó su disco Confessions on a dance floor. Part II, una secuela de su lanzamiento de 2005, Confessions on a dance floor, y su primer trabajo de larga duración en siete años. Carpenter, por su parte, vive un momento de expansión comercial y mediática tras el éxito de sus recientes lanzamientos y giras, posicionándose como referente entre el público joven.

La diferencia de edad, Madonna ronda los 67 años, mientras Sabrina tiene cerca de 26, subrayó aún más el carácter simbólico del encuentro: más de cuatro décadas entre ambas se conjugó en un mismo escenario en un show que según los asistentes, quedará para la historia del pop.