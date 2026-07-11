Cuando Chiapas fue el centro de la atención nacional

Hay acontecimientos que trascienden el momento en que ocurren para convertirse en parte de la memoria colectiva de una sociedad. En Chiapas, uno de esos episodios fue, sin duda, la boda entre Manuel Velasco Coello y la cantante y actriz Anahí Puente, efectuada el 25 de abril de 2015 en la majestuosa Catedral de San Cristóbal de Las Casas. El enlace no solo reunió a dos figuras ampliamente conocidas en los ámbitos político y artístico, sino que colocó nuevamente a la entidad en los reflectores nacionales e internacionales.

En el marco de la celebración por los 50 años de Cuarto Poder, resulta inevitable volver la mirada hacia aquella cobertura que marcó una época y que demostró la capacidad del periódico para documentar los acontecimientos más relevantes de la vida pública y social de Chiapas. Más allá de la noticia inmediata, el diario construyó un testimonio periodístico que hoy forma parte del archivo histórico del estado.

El especial de la boda

Consciente de la relevancia del momento, Cuarto Poder llevó a cabo una cobertura amplia y responsable, informando oportunamente sobre el desarrollo del evento y, al mismo tiempo, ofreciendo a sus lectores un gran contenido desde la perspectiva de la sección Gente, espacio dedicado a registrar los momentos que forman parte de la historia social de Chiapas.

Ese especial se convirtió en una edición muy recordada. Sus páginas mostraron imágenes cuidadosamente seleccionadas, detalles de la ceremonia religiosa, el ambiente que se vivía en San Cristóbal de las Casas y el contexto de un acontecimiento que, durante varias semanas, ocupó titulares en medios nacionales e internacionales.

La sección Gente entendió que la noticia no solo residía en la presencia de una de las artistas más populares de México, sino también en el significado que tuvo para Chiapas recibir la atención del país entero. El enlace de Manuel Velasco y Anahí representó la convergencia de dos mundos: la política y el entretenimiento, una combinación que despertó el interés de millones de personas.

Historias que marcaron una vida

Durante aquellos años, la sección Gente experimentaba una constante evolución. Las páginas sociales ya no se limitaban a documentar bodas, cumpleaños o graduaciones; también se convertían en un espacio para registrar los grandes acontecimientos que marcaban la vida del estado. Ese cambio permitió ampliar la manera de contar las historias, privilegiando la fotografía, el diseño editorial y la narrativa periodística para acercar al lector a los sucesos más importantes.

El especial dedicado a esta boda fue ejemplo de esa transformación. La edición logró combinar información, contexto e imágenes en una publicación que hoy continúa siendo consultada como parte del archivo histórico del periódico.

A una década de distancia, aquel ejemplar adquiere un valor distinto. Ya no es únicamente una cobertura periodística, sino un documento que permite entender cómo vivía Chiapas uno de los acontecimientos más comentados de esos años. Las páginas conservan la esencia de un momento irrepetible, mostrando la importancia del periodismo impreso para informar con profundidad y preservar la memoria colectiva.

Cuarto Poder, un referente actual

En tiempos en los que la inmediatez digital domina el flujo de la información, resulta significativo recordar que fueron las páginas de un periódico las que dejaron constancia permanente de aquel día. Mientras las transmisiones en televisión y las publicaciones en internet desaparecieron con el paso de las horas, el ejemplar de Cuarto Poder permanece como un registro tangible de aquella jornada histórica.

La fortaleza del periódico siempre ha radicado precisamente en eso: documentar la vida de Chiapas desde todas sus dimensiones. Lo mismo ha informado sobre acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales que ha acompañado a miles de familias en sus momentos más importantes. La sección Gente ha sido la memoria gráfica de generaciones enteras, registrando desde pequeñas celebraciones familiares hasta los eventos que captaron la atención nacional.

La boda de Manuel Velasco y Anahí es uno de esos episodios que quedaron grabados en esa memoria. Su cobertura reflejó el compromiso editorial de ofrecer información de calidad, imágenes de alto nivel y una narrativa que permitiera a los lectores sentirse parte del acontecimiento.

Celebrar hoy los 50 años de Cuarto Poder también significa reconocer el valor de cada una de esas páginas que han acompañado la historia del estado. Detrás de cada fotografía, cada encabezado y cada edición especial existe el trabajo de periodistas, fotógrafos, diseñadores, editores e impresores que entendieron que informar es también construir memoria.

Cinco décadas después de la fundación del periódico, aquel especial sobre la boda de Manuel Velasco y Anahí permanece como uno de los ejemplos más representativos de la capacidad de Cuarto Poder para registrar los acontecimientos que definen una época. No solo informó sobre un enlace matrimonial; documentó un momento que unió la atención del país con la riqueza cultural y el escenario incomparable de Chiapas.

Hoy, al recorrer nuevamente esas páginas, los lectores no solamente recuerdan una ceremonia que dio de qué hablar en todo México, también reviven una etapa en la que el periodismo impreso seguía escribiendo, día a día, la historia del estado. Esa es la esencia de Cuarto Poder: ser testigo de los grandes momentos, preservar la memoria colectiva y continuar, cincuenta años después, siendo el diario que ha acompañado la vida de generaciones de chiapanecos.