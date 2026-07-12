Cuando la realidad inspira la ficción

¿Qué pasaría si en lugar de que los mexicanos fueran perseguidos por la justicia estadounidense, las cosas fueran al revés? Esto es lo que pasa en la serie Los Gringo Hunters, la cual fue creada por el guionista Jorge Dorantes, basada en un hecho real y que, curiosamente, fue puesto a la vista del mundo por un artículo del Washington Post.

En la publicación, el periodista Kevin Sieff habla de un grupo de élite de la policía mexicana, creado en Tijuana, con el fin de perseguir y capturar a los delincuentes extranjeros, principalmente estadounidenses, que huyen a México para evadir la justicia de su país.

Al ser detenidos, son deportados de manera inmediata. Al leer este reportaje, Jorge Dorantes se dio a la tarea de ficcionar este hecho, y las casas productoras Imagine Entertainment, Redrum y Woo Films, se enfocaron en hacerlo realidad.

Producción

Así nació Los Gringo Hunters, disponible en Netflix, un grupo especial de la policía de Baja California integrado por los agentes Nico Bernal (Harold Torres), Gloria Carbajal (Mayra Hermosillo), Beto (Manuel Masalva) y Archi (Andrew Leland Rogers), cuya tarea es perseguir a asesinos, estafadores y prófugos norteamericanos para mandarlos de regreso a EE. UU.

Los actores sí tuvieron contacto con estos agentes para preparar sus personajes, por lo cual pudieron ser testigos de cómo trabajan y los riesgos a los que se enfrentan.

Aunque los casos que presentan, a lo largo de los diez capítulos, no son reales, sí retratan la acción y el drama que las historia de true crime necesitan, logrando que la ciudad de Tijuana se convierta en un personaje más de la serie.