Danza y futbol, una experiencia estética

La compañía noruega de danza Jo Stromgren presentará este martes y el miércoles la obra A dance tribute to the art of football, una atractiva pieza que establece un diálogo entre uno de los deportes más populares del mundo y la danza contemporánea.

La obra es una unión entre la estética y la política, y la quietud de la vida diaria con la aceleración de lo surreal. Estrenada por primera vez en 1997, la puesta une el teatro físico, el humor absurdo y una estética original con una agrupación que transforma la pasión del estadio en un lenguaje coreográfico de alto impacto, con el que pretende elevar los movimientos clásicos del futbol a una experiencia artística y estética.

En medio de la pasión por el futbol y a escasas semanas de que arranque el Mundial 2026, el director artístico de la agrupación artística, Jo Stromgren, cuenta los retos de trasladar un deporte como el futbol a los escenarios de la danza.

El también bailarín detalla que si bien la pieza fue creada hace 30 años, hoy se puede entender como un registro documental de la transgresión de la danza en aquella época, pero que mantiene fuerza y vigencia. “Creo que cuando hicimos la obra, era la primera vez que se hacía algo de futbol, en esos tiempos era radical y nuevo, hoy lo entiendo como un documento histórico de unos tontos de los 90 que decidieron hacer esa pieza”, afirma el director.

Legado

El creador Jo Stromgren dice no entender la pasión con la que los aficionados del futbol actualmente viven los partidos, por lo que ve a esta pieza como una forma en la que nuevas generaciones puedan entrar al mundo de la danza. “Yo estoy harto de esa obra ahora, pero el público quiere más, quiere verla, los jóvenes quieren conocerla, gente que no ha visto mucha danza antes; entonces veo a la gente viendo futbol y se ríen, gritan, están de pie, no sé por qué les gusta tanto”, señala el artista que está en la Ciudad de México.

Acerca de los retos de transportar a un deporte con ciertos rasgos masculinos a escenarios artísticos, el director asegura que fue un reto, porque el mundo del futbol, y el mundo en sí, son diferentes. “No me gusta demasiado el mundo del futbol, a pesar de que lo estamos reflejando en el escenario, es un mundo que no es tolerante, que no es liberal, incluso hemos hecho la obra con mujeres en lugar de con hombres, hace 30 años, creo que eso hubiera tenido más impacto, hubiera sido más especial, pero hoy las cosas están cambiando, incluso puede verse como algo normal”, explica.

Para la presentación en México, el elenco estará conformado solo con bailarines hombres, ya que el director quiso mantenerse lo más fiel posible a la versión original. “Intentamos no cambiarlo, pero sí mejorarlo, pienso que incluso veía la pieza como un ‘happening’, aunque estamos con la idea original, cambiamos a veces algunos detalles, solo para conocer, es como una patata a la que le puedes ir añadiendo diferentes especies e ingredientes”, apunta.

Jo Stromgren comenta que, si bien la pieza no es una forma de entender la realidad sobre cómo se vive el futbol, sí se trata de una forma para conversar acerca de este deporte y de lo que pasa a su alrededor.

Incluso en la puesta hay escenas que tratan del “hooliganismo”, que refiere a violencia organizada y comportamientos delictivos protagonizados por grupos de aficionados al futbol. “En la obra hay un montón de escenas llegando al ‘hooliganismo’, a los recuerdos de la infancia, del juego mismo, de la historia del arte. Hay una multitud de facetas, una obra fragmentada, es como un cabaret de danza contemporánea con el tema del futbol”, señala el bailarín.

En las tres décadas que han transcurrido, Jo Stromgren ve cambios radicales en la forma de desarrollo del futbol, y dice hoy odiar el deporte porque parece que solo se trata de dinero y poder. “Ya no reconozco el espíritu de mi infancia en el futbol, entonces raras veces me pongo a ver partidos”, apunta.