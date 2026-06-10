Darán la bienvenida con música

El Auditorio Nacional comienza su entrenamiento a puerta cerrada tres días antes del debut mundialista: sin público, con el césped (el escenario) lleno de cables y un “cuerpo técnico” de ingenieros de audio corriendo de un lado a otro.

Es el ensayo general de México Vibra, el concepto musical con el que el país, como coanfitrión de la Copa Mundial, dará la bienvenida al mundo entero.

Con ropa cómoda y casual, sudaderas, tazas de café y la adrenalina propia de quien afina la estrategia en la cancha, la alineación de artistas busca traducir casi un siglo de historia y orgullo nacional en un par de horas de concierto.

Detrás de la consola, el productor del evento, Aureo Baqueiro, se mueve con la concentración de un director técnico que planea un debut. Para él, esta idea nació apuntando al año 1930, la fecha del primer mundial de la historia. “Fuimos a una investigación de año por año, cuáles eran las canciones importantes, cuándo nacieron... Fue una tarea muy difícil porque hay tanta música tan buena en nuestro país, pero no podemos hacer un show de cinco días”, expresa el productor entre risas.

Una jugada ensayada

Con el mundo entero clavando los ojos en México, el productor decidió huir de los estereotipos fáciles y no jugar al pelotazo largo.

La clave de su estrategia está en los cambios generacionales y los cruces de géneros; poner a los artistas a hacer “jugadas” en terrenos que jamás habían pisado. “Es jugar creativamente y estirar la maravilla de canciones que tenemos hasta sus diferentes extremos. No las tratamos musicalmente como la típica ranchera, sino buscando cómo sacarle el jugo a la canción de una manera diferente, respetando su esencia”, expresó.

La primera línea de ataque la comanda Matisse. Román Torres, Pablo Preciado y Melissa Robles saltan al escenario con la responsabilidad de heredar baladas icónicas y meterlas al ritmo del pop actual.

En el ensayo se les ve calentando para hacer un homenaje a grandes compositores al interpretar “Noa Noa” y “Querida” de Juan Gabriel, además de “Tu cárcel” de Marco Antonio Solís. Para el trío, la música y el futbol retratan el alma de la gente trabajadora del país. “Toda la gente que trabaja muchísimo... Todo eso es el reflejo de lo que es México: el país, de la gente. Creo que es lo bonito y lo que nos emociona de que la gente venga a México a conocer toda el alma de todos, todos los chambeadores en la música, en las tortas, en los tacos. Que conozcan eso es lo que nos motiva”, cuenta Román.

Leyendas

El ritmo del ensayo cambia cuando entran los veteranos de la escuadra. Tras meses de rumores sobre su esperado reencuentro, Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Bauer y Diego Schoening toman sus posiciones. Son los capitanes perfectos para recordar cómo se siente la camiseta. Su misión: revivir “México”, aquel himno pop escrito por su padrino, Miguel Bosé, en 1982.

Para Diego, cantar esta letra de local tiene un sabor a revancha. Al vivir fuera del país, la distancia le dio una perspectiva única del impacto de nuestra identidad. Por eso, la frase “verde, blanco y rojo pintan mi corazón” ya no es solo una línea; es como festejar un gol de último minuto. “Cantar este tema nos llena de orgullo, de saber que tu sangre sigue siendo azteca”, considera.

Los tiros de esquina

El concierto no se guardará nada en la banca y podría irse a tiempos extras. Buscando meter un golazo, Emmanuel “Meme” del Real (Café Tacvba) se arriesga tomando clásicos de la era dorada del rock alternativo como “Eres” y “Arrullo de estrellas” (de Zoé) para reinterpretarlas a ritmo de corrido tumbado.

Justo antes del silbatazo final, cuando el partido parezca definido, llegará el momento de la “reina de las remontadas”: María José entrará a la cancha para abrir el marcador con una combinación espectacular. Tras el arranque de Carlos Rivera, abrirá con “Cucurrucucú paloma” al ritmo de mariachi, para después adueñarse del escenario con un auténtico popurrí de campeonato.