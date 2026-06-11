Darío Ripoll en busca de nuevos sabores

El actor y comediante Darío Ripoll Herrera, quien ha trabajado en producciones como la serie Vecinos, habló de manera exclusiva con Cuarto Poder sobre su próximo reto profesional.

Su visita al estado se debe a la grabación de un piloto del programa Rodando el sazón por Chiapas, en el que se encargará de descubrir los sabores de la gastronomía chiapaneca.

El famoso detalló que el proyecto surgió hace unos años con la idea de hacer las cosas que más le apasionan, como viajar, las motos y la comida.

Sobre ruedas

Ante las cámaras de este diario, adelantó que se trata de un recorrido audiovisual en el que el actor mexicano dará a conocer la riqueza culinaria de este estado sureño.

¿Cómo nació la idea?

Soy una persona que disfruta mucho la cocina y soy de paladar curioso. Entonces, pensé en hacer un programa donde yo viaje en la moto y pueda ir descubriendo la gastronomía de nuestros estados y de nuestros municipios.

¿Con quien te alías para este proyecto?

Mi gran amigo Octavio Chanona, de Redes Creativas, se unió a este proyecto en la producción, que estamos haciendo juntos, y decidimos iniciar esta colaboración en Chiapas con este piloto que estamos grabando, donde vamos a mostrar de lo que trata el proyecto, en donde la columna vertebral son los viajes descubriendo la cultura y la riqueza cultural que tiene el estado.

¿Qué les llamó la atención para comenzar este recorrido en Chiapas?

Primeramente fue la apertura, tanto de la iniciativa privada como de los empresarios y de los presidentes municipales de cada cabecera donde vamos a grabar. Estamos muy contentos porque para hacer un programa como este necesitamos siempre del apoyo de más personas.

Un largo camino

El actor manifestó que tendrán muchas cosas que explorar y muchos lugares que recorrer, por lo que comenzarán con un recorrido por Tuxtla y luego Chiapa de Corzo.

Entre sus intereses culinarios, asegura que le gustan mucho los escamoles, que son huevos de hormiga, en tacos. Asimismo, ha probado los chapulines, por lo que espera en algún momento saborear el nucú, un platillo exótico del estado de Chiapas.

Una de las cosas que más le gustan de la entidad es el calor de su gente, ya que siempre lo han recibido con una sonrisa y regalos, por lo que se nota el cariño de la gente.

Darío Ripoll adelantó que próximamente dará más detalles de esta producción, por lo que invitó a las personas a estar atentas a sus redes sociales.