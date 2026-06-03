David Bisbal visita Garibaldi

David Bisbal permaneció varios segundos en silencio frente a la estatua de Juan Gabriel. El cantante español observó fijamente la figura del llamado “Divo de Juárez” en la Plaza Garibaldi, uno de los espacios más emblemáticos de la música popular.

La visita ocurrió apenas un día después del lanzamiento de su versión de “Amor eterno”, uno de los temas más conocidos del mexicano y que ahora forma parte de su nuevo disco Eternos.

Acercamiento

Cerca de las 18:30 horas, el intérprete de “Bulería” llegó al corazón de Garibaldi para rendir homenaje al compositor mexicano y convivir, durante algunos minutos, con seguidores que fueron convocados por su club de fans oficial.

Entre aplausos, fotografías y decenas de flashes, el artista se abrió paso entre sus admiradores. Incluso, protagonizó un ligero tropiezo mientras intentaba acercarse al grupo para la fotografía oficial. “Solo gente grande tiene estas estatuas para toda la vida”, expresó al observar el monumento dedicado al cantautor.

Los seguidores le entregaron dulces típicos, comida, un sombrero de mariachi y hasta una bandera de España que el famoso besó antes de firmarla. Aunque el encuentro duró apenas unos minutos, para algunos de los asistentes representó el resultado de años de admiración.

Fanática

Entre ellos estaba Luisa Villalobos, quien lleva 23 años siguiendo la carrera del cantante. Su historia comenzó cuando lo vio en televisión durante Operación Triunfo, pero hubo un momento en el que, luchando por su salud, Juan Gabriel se volvió parte de esa supervivencia. “Yo tuve leucemia y había una medalla a la que yo me encomendé. En una convivencia él se la puso y la trajo un mes. Entonces quedé prendado desde el 2003. En unos días se cumplen 23 años de eso y me di cuenta del tipo de persona que era”, contó.

Con el paso de los años, aquella admiración se transformó en una comunidad y decidió crear un nuevo club de fans que recientemente cumplió 18 años y que actualmente reúne a cerca de 50 integrantes de distintas partes del país.