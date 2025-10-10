De la Cerda, operada de emergencia

La conductora e influencer Patty López de la Cerda preocupó a sus seguidores al revelar que fue hospitalizada de emergencia y sometida a una cirugía abdominal.

Desde la cama del hospital, la también modelo contó que los médicos decidieron practicarle una laparotomía, un procedimiento similar a una cesárea, debido al tamaño de unos miomas. “Me quitaron unos miomas enormes que tenía y para eso me tuvieron que hacer una laparotomía. Todo salió bien, pero con un dolor de terror”, compartió en sus historias de Instagram.

Aunque la operación fue exitosa, la recuperación ha sido complicada. Patty no perdió el sentido del humor y bromeó con sus seguidores al decir: “Para acabarla de amolar tengo tos… cada vez que toso siento que la Virgen me habla”.

Agradecida por las muestras de cariño, pidió a sus fans que le enviaran buena energía mientras permanece bajo observación médica. “Estoy agradecida porque todo salió bien. Ahora toca recuperarme y descansar”, añadió.