Dedican La flauta mágica a infancias

La flauta mágica, de Mozart, una de las grandes obras de la humanidad, es presentada en una versión para niños con adaptación y libreto son del director de ópera Óscar Tapia.

“‘La flauta mágica’ tiene un contenido sobre el desarrollo humano, sobre la búsqueda de la verdad. La música de Mozart es maravillosa en esta obra, y está el aria de “La Reina de la Noche”, una de las arias más famosas de todos los tiempos. Era muy padre incluir toda esta música, creo que es un tema que edifica mucho a los niños, y es de una forma muy divertida. Porque hay otras óperas, pero no son tan cercanas a un perfil infantil. Creo que nos podemos divertir con una historia maravillosa”, afirma Tapia en entrevista y detalla que La flauta mágica, según Papageno está cantada en español.

“Papageno tiene mucho acercamiento con los niños. Se presenta en un universo indeterminado. Están en un bosque que podría ser en la Tierra o en algún otro planeta o universo, no es algo figurativo realmente, pero es un bosque misterioso, donde pasan muchísimas cosas. Aprovechamos todo lo que tenemos a nuestras manos de la ingeniería teatral, metemos un dragón gigantesco para iniciar la historia, hay espadas láser, hay muchos elementos atractivos y contemporáneos que agilizan mucho la historia”, refiere.

Siempre actual

El director continúa: “La obra dialoga con el presente de una forma maravillosa porque su música nunca ha dejado de estar vigente: basta con decir que ‘toda la ópera va a nuestras emociones, a nuestros sentidos’. Creo que el simple hecho de escucharla ya es conmovedor, lo cual trasciende todas las épocas de la historia”. En sus palabras, el proyecto busca acercar a las infancias y formar nuevos públicos con la ópera clásica.

En la obra participa un elenco de cantantes de ópera con una carrera relevante en el Inbal y otras instituciones culturales: “Los ponemos a actuar, pero básicamente son cantantes de ópera con los que hemos trabajado mucho para desarrollar sus habilidades actorales”. La flauta mágica, según Papageno es una obra de Producciones Arándano, A. C., se presentará en el Centro Nacional de las Artes, los días 18 y 19 de julio; 22 y 23 de julio en el teatro Legaria, y tendrá funciones en el Estado de México en agosto.