Dedican semana a la danza contemporánea

El Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa fue el epicentro de una serie de actividades dirigidas al fortalecimiento de la danza contemporánea en Chiapas. Entre las acciones destaca el Taller de Coreografía y varias presentaciones, organizados por el gobierno del estado a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta).

Formación

Acerca del Taller de Coreografía, se llevó a cabo del 25 al 27 de mayo y corrió a cargo de la maestra Cecilia Lugo, directora del Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac).

Esta actividad fue parte de la Red Nacional de Saberes Corporales de la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Durante los días que se impartió el taller, se contó con una destacada participación de estudiantes y profesionales de la danza. “Este espacio de formación intensiva teórica y práctica, con valor curricular, busca fortalecer los procesos creativos y escénicos de los participantes a través de la exploración coreográfica”, externaron.

Muestra de danza

El día jueves tuvo lugar el Encuentro Estatal de Danza Contemporánea en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa.

La programación contó con las participaciones de Dora Nely Velázquez Pérez (solo), presentando la coreografía “Pensar me cansa”; José Daniel Gómez Narváez y Emerson Saúl Aguirre Espinal (dueto) con “Eclipse”; Aurora López Piña (solo) con “Rompecabezas”; Michelle Urbina Domínguez y Diana Belén Ruiz Cordero con “Scordare”; José Augusto Gordillo Aguilar (solo) con “Fragmentos en latencia”; Diana Valeria Díaz Ruiz y Sofía Danitza Félix Díaz (dueto) con “A ti”; Mayra Valentina Langarica Mayor con “Reconstrucción”; y Ana Karen Jiménez Oseguera y Luis Alexander Verdugo Hernández con “Al gusto de Sevilla”.

En ese sentido, la directora general del Coneculta, Angélica Altuzar Constantino, reconoció el trabajo de las y los jóvenes bailarines que mostraron su dominio del cuerpo, la música y la expresión escénica como intérpretes solistas o en duetos, mismos que obtuvieron reconocimientos en las categorías: mención honorífica, principiantes y semiprofesional.

Asimismo, destacó que este año se otorgó un incentivo económico mayor, reafirmando el compromiso de apoyar a la comunidad artística, además del reconocimiento que hizo jurado de la Convocatoria del Encuentro Estatal de Danza Contemporánea 2026 a los bailarines Cardelia Amezcua Luna, Kenya Murillo y Yale Frugue, coincidiendo en que el nivel de las propuestas chiapanecas está a la altura de trabajos que se están haciendo en otros estados del país.