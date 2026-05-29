Deportistas mejor pagados del 2026

Hay atletas que se convierten en estandartes que representan a sus disciplinas en el mundo y eso los hace ganar unos sueldos irreales. Esta es la lista dada a conocer por Forbes.

Cristiano Ronaldo

Futbol, 300 mdd: 235 millones salario más 65 millones fuera de cancha.

Saúl "Canelo" Álvarez

Boxeo, 170 mdd: 160 millones por bolsas de peleas más 10 millones de patrocinios.

Karim Benzema

Futbol, 104 mdd: 100 millones de salario en Al-Ittihad.

Jon Rahm

Golf, 107 mdd: 97 millones por contrato con LIV Golf Arabia Saudí.

Lionel Messi

Futbol, 140 mdd: 70 millones de Inter Miami más 70 millones de acuerdos con MLS, Adidas, Apple TV, etcétera.

Shohei Ohtani

Beisbol, 127.6 mdd: 2.6 millones de salario en los Dodgers y 125 en patrocinios. Cuenta con el récord histórico fuera del campo.

Stephen Curry

Baloncesto, 124.7 millones de dólares.

LeBron James

Baloncesto, 137.8 mdd: 52.8 millones de los Lakers más 85 millones de negocios/inversiones.

Lewis Hamilton

F1, 100 millones de dólares.

Kevin Durant

Baloncesto,103.8 millones de dólares.

Lamar Jackson

NFL, 95 millones de dólares.

Juan Soto

Béisbol, 51.9 mdd. Firmó con Mets por 15 años por 765 millones, el contrato más grande de MLB.

Tyson Fury

Boxeo, 100 millones de dólares.

Kylian Mbappé

Futbol, 90 mdd. Juega en Europa, único top de liga europea.

Max Verstappen

F1, 75 millones de dólares.

Dak Prescott

NFL, 137 mdd: Forbes lo pone en cuarto lugar, pero Sportico varía.