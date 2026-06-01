Derbez quiere renovar a los P. Luche

Ludovico, Federica, Bibi y Excelsa podrían regresar a la televisión. Eugenio Derbez confesó que le gustaría revivir La familia P. Luche, aunque con algunos cambios para adaptar el humor a nuevas generaciones.

Con un video en Youtube, el actor respondió preguntas de sus seguidores y reconoció que tiene ganas de volver a la Ciudad Peluche; sin embargo, el proyecto está detenido porque aún no logra llegar a un acuerdo con Televisa para recuperar los derechos de la serie. “Hemos estado en pláticas con Televisa, pero no ha habido mucho avance”, señaló.

Su idea no sería repetir la fórmula original, sino hacer una película o una serie corta con un estilo menos exagerado y “más aterrizado”.

También aprovechó para compartir una anécdota sobre Consuelo Duval, quien da vida a Federica. “La única que siempre llegaba sin estudiar y sin leerlos era Consuelo”, dijo. Según contó, en una ocasión la actriz entendió un chiste hasta la tercera toma y terminó soltándose a carcajadas en plena grabación.