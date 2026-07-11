Detienen a responsables de robo

La Guardia Urbana de Barcelona (GUB) detuvo a dos personas por presuntamente robar 2 esculturas, una de estas de Eduardo Chillida, valoradas en un total de 235 mil euros en dos galerías de arte de la mencionada ciudad. La policía barcelonesa ha recuperado el botín.

Según ha avanzado La Vanguardia, los robos se produjeron entre el lunes y martes, y los sospechosos fueron arrestados poco después.

Una de las obras es la pieza Lurra G20 de Chillida, valorada en más de 225.000 euros, y la otra es Giant of the Salt Small de Coderch & Malavia, que cuesta más de 10 mil 500 euros.

Una patrulla de la GUB localizó el martes sobre las 11 en la zona de la avenida Diagonal con Roger de Flor, en el distrito del Eixample, a 2 personas que coincidían con la descripción de los presuntos autores y que incluso llevaban la misma indumentaria que en el momento del robo.

La primera galería que denunció está en la calle Consell de Cent, mientras que la segunda esta situada en los bajos de un hotel en el paseo de Gràcia.

Los agentes detuvieron a las dos personas por estos robos y devolvieron las obras de arte robadas gracias a la colaboración de uno de los arrestados.