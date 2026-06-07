Dharius presenta nuevo álbum

Tras el éxito de los sencillos “Top top” y “Bien perro”, Dharius presenta Directo hasta arriba. Vol. 2, un álbum que reafirma su posición como una de las figuras más influyentes y auténticas del hip-hop mexicano.

Como tema principal de esta nueva producción destaca “Ey, mezcal”, una colaboración inédita con Christian Nodal que fusiona dos de las voces más representativas de la música mexicana actual. Escrita por Dharius y su dupla creativa y productor Mauricio Garza, la canción es una confesión directa y sin filtros sobre el desamor, y una invitación a atravesar el despecho sin prejuicios, encontrando refugio en la soledad, la música y, por supuesto, un buen mezcal en la mano.

Con una esencia profundamente mexicana y un espíritu festivo que llega a pocos días de la celebración mundialista, “Ey, mezcal” tiene todos los elementos para convertirse en un himno de cantina contemporáneo. La combinación del estilo irreverente de Dharius con la fuerza interpretativa de Nodal da como resultado un tema poderoso, honesto y memorable que promete resonar en todo el país y más allá de sus fronteras. Con esta apuesta, Dharius continúa expandiendo los límites de su propuesta artística y entrega una canción destinada a convertirse en uno de los grandes clásicos de su repertorio.

Sobre Dharius

Es uno de los máximos exponentes del hip-hop mexicano y una de las voces más influyentes de la música urbana en habla hispana. Su estilo inconfundible, caracterizado por una lírica directa, un lenguaje cercano a la calle y una sólida identidad artística, le ha permitido construir una conexión genuina con millones de seguidores a lo largo de su carrera.

Actualmente, Dharius continúa expandiendo su propuesta artística a través de El Clan Record, sello desde el cual impulsa nuevos proyectos y desarrolla una visión creativa que busca fortalecer y proyectar el hip-hop mexicano hacia nuevas audiencias. Con una trayectoria marcada por la autenticidad y la evolución constante, el artista sigue consolidándose como una de las figuras más relevantes e influyentes de la música urbana contemporánea.