A pesar de que hace site años hizo público este diagnóstico, sino que a raíz de un accidente automovilístico que sufrió antes de que se hiciera famoso le había dejado “signos de autismo”, lo que ha generado conversación entre las y los internautas, debido a que una vez más, el rapero sigue contradiciéndose.

Las capturas de pantallas de la presunta conversación entre West, de 46 años, y Musk, de 52, fueron publicadas por Ian Connor, una personalidad que se dio a conocer cuando comenzó a modelar para Yeezy, la marca de ropa del músico en 2015, y que desde la época se convirtió en una de las persona más cercanas a Kanye, pues aseguran que fue el cantante quien le pidió que la difundiera, debido a que él no tiene acceso a sus cuentas personales.

En los mensajes puede leerse como presuntamente Kanye se dirige al fundador de Tesla, expresándole que no tiene que hablar con él si ya no quiere hacerlo, sin embargo, justifica varios de sus comportamientos, alegando que se trata de los “signos de autismo” que le dejó un choque automovilístico que sufrió en 2002, cuando manejaba un auto rentado luego de abandonar un estudio de grabación a altas horas de la noche.

“¿Cuándo vamos a conversar?”, indica el primero de los mensajes. “No me debes nada, no tienes que hablar de nuevo, pero si lo haces (si conversamos), la forma en que nos relacionamos tiene que cambiar, no soy bipolar, tengo signos de autismo por mi accidente en auto”.

“No puedes ver como Kim aleja a los niños (sus hijos) de mí y no decir nada al respecto de forma pública, y luego llamarte mi amigo para que de esa manera lleve a mi audiencia a tu plataforma que está en aprietos”, continua, haciendo alusión a Twitter, recientemente renombrada como X.