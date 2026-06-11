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Disfrutan una gran tarde

Junio 11 del 2026
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Con gran entusiasmo, invitados especiales, familias y grupos de amigos se dieron cita para celebrar la apertura de un nuevo concepto gastronómico en Tuxtla Gutiérrez, convirtiéndose en los primeros en descubrir y disfrutar las propuestas culinarias que ofrece el lugar. Entre sabores únicos, bebidas refrescantes y un ambiente lleno de energía, compartieron una agradable velada que marcó el inicio de una nueva opción para quienes buscan vivir experiencias diferentes alrededor de la buena comida y la convivencia

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