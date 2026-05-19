Dutton Ranch, la otra cara de la viralidad

Con la interpretación de Joaquín que el actor colombiano Juan Pablo Raba hace en la serie Dutton Ranch, secuela de Yellowstone diluye los patrones que imperan en la industria y que fijan que los varones latinos solo pueden ser los villanos en una historia.

Raba deja ver ahora que también hay espacio para la vulnerabilidad. “Estoy en un mundo en el que los personajes masculinos tienen rasgos muy definidos; son fuertes y valientes. Yo quería jugar con lo opuesto: un personaje que está metido en esas circunstancias pero que realmente no sabe cómo actuar”, reconoce.

Con la salida de Kevin Costner como John Dutton, la narrativa gira ahora hacia Beth (Kelly Reilly) y Rip (Cole Hauser), quienes intentan reconstruir su vida en Texas, lejos del imperio ganadero de Montana que definió la serie original.

En este nuevo entorno aparece también el actor estadounidense Marc Menchaca (Ozark), quien junto a Raba coincide en que sus personajes representan una ruptura con el arquetipo tradicional del hombre sin sentimientos. “Zacarías viene de prisión, donde esa masculinidad es prevalente. Ya veremos que intenta conocer el otro lado de la moneda: ser más abierto y vulnerable. Todavía está aprendiendo cómo no ser un idiota”, menciona Menchaca.

El rito del Cowboy Camp

A diferencia de los herederos de sangre, personajes como Carter (Finn Little), un joven huérfano que fue adoptado por el rancho en temporadas pasadas, vive sin saber si su lugar está asegurado.

En su mundo entra Oreana (Natalie Alyn Lind), quien junto a él explora cómo se construye una identidad propia cuando no tienes un apellido que te proteja. “No creo que se trate de perder los sentimientos, sino de construir una capa protectora alrededor de ti. Ves a tu personaje crecer y esa coraza se vuelve más segura porque ha sido herido muchas veces”, explica Lind.

El universo creado por Taylor Sheridan comenzó con el fenómeno Yellowstone y explora la lucha de la familia Dutton por defender el rancho más grande de Estados Unidos. Los vaqueros luchan por no desaparecer y en un mundo moderno lleno de tecnología y constructoras que quieren convertir los ranchos en centros comerciales o hoteles de lujo, los Dutton se aferran a sus caballos y a sus tradiciones.

Los desafíos que esta nueva generación de vaqueros y las consecuencias de la fractura de sus lazos familiares se pueden ver a través de Paramount Plus.