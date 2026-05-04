Eduardo Matos critica situación del INAH

El profesor emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Eduardo Matos Moctezuma lanzó, por primera vez, una crítica al traslado y destrucción de monumentos arqueológicos en los llamados Parques de la Memoria, obras derivadas del proyecto ferroviario Tren Maya.

“Lo que vemos a través de inspecciones, videos y fotografías es desolador. El traslado de fachadas y otros elementos para formar los llamados Parques de la Memoria son muestra de lo que o debe hacerse”, expresó el reconocido arqueólogo, en un texto titulado “Estos tiempos que vivimos”, publicado en el número más reciente de la revista Arqueología Mexicana.

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En ese escrito, motivado por el aniversario 100 del nacimiento del historiador Miguel León-Portilla, Matos también abordó el tema de la insuficiencia presupuestaria que aqueja al INAH, así como la falta de empleo de los egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

“Siento profunda tristeza de observar cómo sitios arqueológicos, museos y otras dependencias culturales, no cuentan con los apoyos necesarios para su mantenimiento. Me duele ver que los jóvenes egresados de la ENAH no puedan acceder a plazas vacantes porque la Secretaría de Hacienda no acepta su renovación”, expresó.

El arqueólogo refirió también dos hechos recientes: la manipulación de la fecha de fundación de Tenochtitlán y la negación del sacrificio humano como práctica prehispánica. “Dejé de escuchar mi voz cuando se pretendió cambiar la fecha de fundación de Tenochtitlán con fines políticos. Lo hice recientemente al leer cómo se quería blanquear la historia prehispánica negando aspectos fundamentales como el sacrificio humano”, dijo.