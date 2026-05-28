El elefante grandulón

Un elefante inconforme y aburrido con su gran tamaño decide resolver su gran, gran, gran problema, hasta que encuentra la solución... Ernesto quiere ser pequeño pero descubrirá que la magia no está en cambiar, sino en ser él mismo. Una historia conmovedora sobre la aceptación propia y la importancia de ser quienes somos. ¡Perfecto para enseñar a los niños a valorarse!

Margarita Londoño construye un relato sencillo pero muy emotivo en el que los lectores acompañan al protagonista mientras intenta resolver aquello que considera su gran problema hasta descubrir que la verdadera felicidad no está en parecerse a los demás sino en aprender a valorarse tal como es. La historia destaca por su lenguaje cercano, cálido y fácil de comprender, lo que la convierte en una lectura ideal para niños pequeños y también para compartir en familia

Además del mensaje sobre la autoestima, el libro invita a reflexionar sobre la diversidad y la importancia de reconocer que cada persona posee cualidades únicas que la hacen especial. Las ilustraciones y el tono amable de la narración ayudan a que la lectura sea entretenida y sensible al mismo tiempo, logrando que los niños se identifiquen con Ernesto y comprendan de manera natural el valor de aceptarse a sí mismos.